Klinik am Südring

Ein Kind und ein Autounfall

SAT.1Staffel 6Folge 68vom 09.12.2024
Folge 68: Ein Kind und ein Autounfall

44 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12

Ein verletzter Autofahrer leidet unter einer schweren Vergiftung - und er ist womöglich nicht der Einzige, der dem Gift ausgesetzt war. Und: Eine junge Frau verletzt sich bei dem Versuch, die Prügelei von Vater und Onkel zu schlichten. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem heftigen Bruderstreit? Außerdem: Alarm auf der Intensivstation! Zwei Patienten schweben fast zeitgleich in Gefahr. Die Ärzte entdecken eine überraschende Verbindung.

