Klinik am Südring
Folge 71: Der schlimmste Verdacht
45 Min.Ab 12
Vor der Klinik erlebt eine Frau einen Schock, als sie ein unbekanntes Mädchen in ihrem Kofferraum entdeckt. Was macht das Kind da? Ein böser Verdacht keimt auf. Und: Eine Mutter hat den Brustkrebs besiegt. Nun macht sie sich Sorgen um ihre Tochter, die unerklärbare Beschwerden hat. Außerdem: Ein Teenager verliert immer mehr an Gewicht. Ist die neue familiäre Konstellation der Grund dafür?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
