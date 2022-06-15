Klinik am Südring
Folge 77: Der Samenraub
45 Min.Folge vom 15.06.2022Ab 12
Der Samenraub: Eine Frau will heimlich das Sperma ihres Partners untersuchen lassen. Ungewollt deckt sie eine Lüge auf, die ihre Beziehung an den Rand des Abgrundes bringt. - Ein Paar hält nach Jahren mit unerfülltem Kinderwunsch endlich sein Baby in den Armen. Doch der Vater befürchtet, Opfer eines Betrugs geworden zu sein! - Das Vertrauen eines Patienten wird erschüttert, als er erkennt, dass die Liebe seines Lebens ein grausames Geheimnis hütet.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
