Klinik am Südring
Folge 78: Zwölfeinhalb Prozent Angst
45 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12
Zwölfeinhalb Prozent Angst: Panikattacke bei der vorgeburtlichen Untersuchung! Das Ärzteteam kämpft schließlich sogar um das Leben des werdenden Vaters. - Beim Urinieren bricht ein Patient mit Unterleibsschmerzen zusammen. Während der Behandlung gesteht er dem Arzt sein peinliches Geheimnis. - Nach einem Ärzte-Marathon wendet sich eine Erkrankte mit vermeintlichen Wechseljahrsbeschwerden an die Intimfachärzte. Die Gynäkologin findet eine kaum bekannte Ursache für ihre Leiden.
Klinik am Südring
