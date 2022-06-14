Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schmerz, Schweiß und Tränen

SAT.1Staffel 6Folge 79vom 14.06.2022
Schmerz, Schweiß und Tränen

Schmerz, Schweiß und TränenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 79: Schmerz, Schweiß und Tränen

45 Min.Folge vom 14.06.2022Ab 12

Schmerz, Schweiß und Tränen: Eine Schülerin hat schon mit dem Verdacht auf Brustkrebs zu kämpfen. Ist sie nun auch noch Opfer körperlicher Gewalt in ihrer Mannschaft geworden? - Ein frischverliebter Mann kann mit seiner neuen Liebe nicht intimer werden. Woher rühren die Erkektionsprobleme? - Eine Frau ist irritiert, weil ihre Eltern neuerdings eine Mitbewohnerin haben, die keine Verwandte ist. Hat ihr Vater etwa ganz offen eine Geliebte, die ihre Mutter auch noch hinnimmt?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen