Schmerz, Schweiß und TränenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 79: Schmerz, Schweiß und Tränen
45 Min.Folge vom 14.06.2022Ab 12
Schmerz, Schweiß und Tränen: Eine Schülerin hat schon mit dem Verdacht auf Brustkrebs zu kämpfen. Ist sie nun auch noch Opfer körperlicher Gewalt in ihrer Mannschaft geworden? - Ein frischverliebter Mann kann mit seiner neuen Liebe nicht intimer werden. Woher rühren die Erkektionsprobleme? - Eine Frau ist irritiert, weil ihre Eltern neuerdings eine Mitbewohnerin haben, die keine Verwandte ist. Hat ihr Vater etwa ganz offen eine Geliebte, die ihre Mutter auch noch hinnimmt?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
