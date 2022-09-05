Man sieht nur mit dem Herzen gutJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 81: Man sieht nur mit dem Herzen gut
45 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12
Eine Medizinstudentin hat einen Unfall bei einem Partyspiel während eines Polterabends. In der Notaufnahme wirkt sie dann auch noch benommen und hat Sehstörungen! - Eine Frau vermutet bei sich eine hartnäckige Blasenentzündung. Doch ihre Beschwerden entpuppen sich als deutlich ernsteres Problem. - Nach einem Sturz verschlimmert sich der Zustand einer Patientin zusehends. Der Arzt muss dringend die Ursache für ihre Infektion finden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1