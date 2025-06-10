Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Mickey schlägt zu

SAT.1Staffel 6Folge 99
Mickey schlägt zu

Mickey schlägt zuJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 99: Mickey schlägt zu

44 Min.Ab 12

Ein ehemaliger Lagerist verdingt sich als Türsteher und wird prompt zusammengeschlagen. Schnell wird klar: Der Angriff hat einen privaten Hintergrund. - Eine Hockeyspielerin mit Knieschmerzen wurde in letzter Zeit immer ängstlicher. Liegt der Ursprung auf einer Pyjama-Party? - Eine erfolglose Sängerin hat einen mysteriösen Autounfall auf der Landstraße. Warum hat sie ihrer Partnerin ihr wahres Ziel verschwiegen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen