Klinik unter Palmen: Der WunderheilerJetzt kostenlos streamen
Klinik unter Palmen
Folge 4: Klinik unter Palmen: Der Wunderheiler
Auf der paradiesischen Insel Boracay leitet Dr. Frank Hofmann gemeinsam mit seiner früheren Freundin Dr. Regina Lehr eine Klinik. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein: Ein französischer Anwalt hat ihn sechs Jahre lang gesucht und macht Frank für den Tod seiner Frau und seines neugeborenen Kindes verantwortlich. Auf der Insel angekommen, verfolgt er nur ein Ziel – Rache. Besetzung: Klausjürgen Wussow (Frank) Victoria Brams (Regina) Pierre Brice (Jean-Claude Valentine) Sonja Kirchberger (Isabelle) Hans Schenker (Christian) Anja Schüte (Claudia Vogt) Raimund Harmstorf (Hannes Müller) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Rolf-René Schneider Bildquelle: ORF/WÖRTHERSEE FILM/
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