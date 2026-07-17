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Klinik unter Palmen

Klinik unter Palmen: Der Wunderheiler

ORF2Staffel 1Folge 4vom 17.07.2026
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Klinik unter Palmen

Folge 4: Klinik unter Palmen: Der Wunderheiler

89 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Auf der paradiesischen Insel Boracay leitet Dr. Frank Hofmann gemeinsam mit seiner früheren Freundin Dr. Regina Lehr eine Klinik. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein: Ein französischer Anwalt hat ihn sechs Jahre lang gesucht und macht Frank für den Tod seiner Frau und seines neugeborenen Kindes verantwortlich. Auf der Insel angekommen, verfolgt er nur ein Ziel – Rache. Besetzung: Klausjürgen Wussow (Frank) Victoria Brams (Regina) Pierre Brice (Jean-Claude Valentine) Sonja Kirchberger (Isabelle) Hans Schenker (Christian) Anja Schüte (Claudia Vogt) Raimund Harmstorf (Hannes Müller) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Rolf-René Schneider Bildquelle: ORF/WÖRTHERSEE FILM/

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