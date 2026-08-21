Klinik unter Palmen: Spiel mit dem FeuerJetzt kostenlos streamen
Klinik unter Palmen
Folge 8: Klinik unter Palmen: Spiel mit dem Feuer
92 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Agnes Menzels Sohn Toni, der bei einem Bootsausflug schwer verletzt wurde, schwebt in Lebensgefahr. Dr. Hofmann kann ihn retten. Als Dr. Wolters gegen Stauffers Auftrag an Toni ein Medikament testet, stirbt der Bub. Agnes beschuldigt Hofmann, ihren Sohn auf dem Gewissen zu haben. Als sie die Wahrheit erkennt, befindet sie sich als Mitwisserin auf dünnem Eis. Besetzung: Klausjürgen Wussow (Frank Hofmann) Gregor Bloéb (Peter Rembach) Karin Thaler (Sylvia) Miguel Herz-Kestranek (Stauffer) Silvan-Pierre Leirich (Dr. Wolters) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Thomas Nippold
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Klinik unter Palmen
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Copyrights:© Season 1: ORF 2