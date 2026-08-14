Klinik unter Palmen: Die HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Klinik unter Palmen
Folge 7: Klinik unter Palmen: Die Herausforderung
88 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Chefarzt Dr. Hofmann wird gebeten, die Klinik auf Phuket zu übernehmen. Dort wird er nicht gerade freundlich empfangen. Die Medizinerin Sylvia Rembach und ihr Mann Peter stellen sich ebenso gegen den neuen Chefarzt wie Dr. Wolters, der einiges zu verbergen hat. In der "Klinik unter Palmen" ereignen sich seit kurzer Zeit auffallend viele Todesfälle. Besetzung: Klausjürgen Wussow (Frank) Gregor Bloéb (Peter) Karin Thaler (Sylvia) Miguel Herz-Kestranek (Stauffer) Christine Schuberth (Marietta) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Thomas Nippold Kamera: Igor Luther Musik: Michael Hofmann de Boer Bildquelle: ORF/WÖRTHERSEE FILM
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Klinik unter Palmen
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Copyrights:© Season 1: ORF 2