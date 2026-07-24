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Klinik unter Palmen

Klinik unter Palmen: Höhere Gewalt

ORF2Staffel 1Folge 5vom 24.07.2026
Klinik unter Palmen: Höhere Gewalt

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Klinik unter Palmen

Folge 5: Klinik unter Palmen: Höhere Gewalt

91 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

Die Diagnose Krebs stellt Daphnes Leben auf den Kopf. Frank setzt alles daran, einen Spezialisten zu finden, doch für eine Operation ist es zu spät. Währenddessen landet Jean-Claude in Manila wegen Waffenbesitzes im Gefängnis. Dort begegnet er einem jungen Taschendieb, der ihm bei der Flucht helfen kann – und den Weg zur gesuchten Klinik kennt. Besetzung: Klausjürgen Wussow (Frank) Victoria Brams (Regina) Pierre Brice (Jean-Claude) Sonja Kirchberger (Isabelle) Raimund Harmstorf (Hannes) Hazel Huelves (Daphne) Harold Macasero (Ben) Regie: Otto W. Retzer Bildquelle: ORF/WÖRTHERSEE FILM

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