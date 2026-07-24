Klinik unter Palmen: Höhere GewaltJetzt kostenlos streamen
Klinik unter Palmen
Folge 5: Klinik unter Palmen: Höhere Gewalt
91 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Die Diagnose Krebs stellt Daphnes Leben auf den Kopf. Frank setzt alles daran, einen Spezialisten zu finden, doch für eine Operation ist es zu spät. Währenddessen landet Jean-Claude in Manila wegen Waffenbesitzes im Gefängnis. Dort begegnet er einem jungen Taschendieb, der ihm bei der Flucht helfen kann – und den Weg zur gesuchten Klinik kennt. Besetzung: Klausjürgen Wussow (Frank) Victoria Brams (Regina) Pierre Brice (Jean-Claude) Sonja Kirchberger (Isabelle) Raimund Harmstorf (Hannes) Hazel Huelves (Daphne) Harold Macasero (Ben) Regie: Otto W. Retzer Bildquelle: ORF/WÖRTHERSEE FILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik unter Palmen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ORF 2