Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik unter Palmen

Klinik unter Palmen: Zurück ins Leben

ORF2Staffel 1Folge 6vom 31.07.2026
Klinik unter Palmen: Zurück ins Leben

Klinik unter Palmen: Zurück ins LebenJetzt kostenlos streamen

Klinik unter Palmen

Folge 6: Klinik unter Palmen: Zurück ins Leben

90 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Nach dem Kentern des Schiffes spitzt sich die Lage zu. Ben wird aufs Meer hinausgetrieben und Jean-Claude Valentine kann sich zwar ans Ufer retten, doch Dr. Frank Hofmann wird sich über Valentins Motive bewusst nachdem er die Waffe findet. Klausjürgen Wussow (Frank) Victoria Brams (Regina) Pierre Brice (Jean-Claude) Sonja Kirchberger (Isabelle) Hans Schenker (Christian) Raimund Harmstorf (Hannes) Julia Kent (Juliane) Ulrich von Dobschütz Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Thomas Nippold Bildquelle: ORF/WÖRTHERSEE FILM

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik unter Palmen
ORF2
Klinik unter Palmen

Klinik unter Palmen

Alle 1 Staffeln und Folgen