Klinik unter Palmen: Zurück ins LebenJetzt kostenlos streamen
Klinik unter Palmen
Folge 6: Klinik unter Palmen: Zurück ins Leben
90 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Nach dem Kentern des Schiffes spitzt sich die Lage zu. Ben wird aufs Meer hinausgetrieben und Jean-Claude Valentine kann sich zwar ans Ufer retten, doch Dr. Frank Hofmann wird sich über Valentins Motive bewusst nachdem er die Waffe findet. Klausjürgen Wussow (Frank) Victoria Brams (Regina) Pierre Brice (Jean-Claude) Sonja Kirchberger (Isabelle) Hans Schenker (Christian) Raimund Harmstorf (Hannes) Julia Kent (Juliane) Ulrich von Dobschütz Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Thomas Nippold Bildquelle: ORF/WÖRTHERSEE FILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik unter Palmen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 2