Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Eine Kleinstadt lebt gefährlich

NBCUniversalStaffel 2Folge 15
Eine Kleinstadt lebt gefährlich

Eine Kleinstadt lebt gefährlichJetzt kostenlos streamen

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Folge 15: Eine Kleinstadt lebt gefährlich

47 Min.Ab 12

Michael ermittelt in der Kleinstadt Vista Beach, in der es in letzter Zeit eine Einbruchserie gab. Gemeinsam mit "K.I.T.T." soll er herausfinden, wer dahintersteckt. Die Polizei hat die Vermutung, dass Mitglieder wilder Autogangs für die Einbrüche zu verantworten sind. Michael und "K.I.T.T." folgen allerdings einer anderen und komplett unerwarteten Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
NBCUniversal
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn

Alle 4 Staffeln und Folgen