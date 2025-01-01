Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 3: Der Erpresser
46 Min.Ab 12
Michael und "K.I.T.T." bekommen einen neuen Auftrag: Aus einem Armee-Depot wurde eine gefährliche Bombe gestohlen, und wenig später fordert der Dieb die Freilassung eines Häftlings namens Peter McCord. McCord weigert sich jedoch vehement, das Gefängnis zu verlassen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH