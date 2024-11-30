Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 2Folge 13vom 30.11.2024
46 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Devon Miles bekommt Besuch von seinem Freund Charlie Granger. Dabei gibt Charlie ihm ein Buch für seine Tochter Katherine, in dem steht, dass sie im Falle seines Ablebens zur Alleinerbin eines Schatzes wird. Die Internatsschülerin Katherine will weder von ihrem Vater noch von dem Schatz etwas wissen, erzählt jedoch ihrem Vormund Mr. Stone davon. Als am nächsten Tag Charlie tot aufgefunden wird, schickt Devon Michael in das Internat, um das Mädchen zu beschützen.

NBCUniversal
