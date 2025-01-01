Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 20: Gefährliches Spielzeug
46 Min.Ab 6
Cameron Zachary ist der Mann, der vor drei Jahren den Tod von Michael Long in Auftrag gegeben hat. Long ist nun als Michael Knight unterwegs und das scheint Cameron bei der Festnahme eines Verbrechers herausgefunden zu haben. Cameron schwört sich, Michaels Dasein nun ein für alle Mal zu zerstören. Mithilfe einer schönen Frau, die sich als bestohlene Spielzeugentwicklerin ausgibt, soll Michael in die Falle gelockt werden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH