Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 4: Händler des Todes
46 Min.Ab 12
Eine Dame namens Amelia Clermont ist einer Bande gefährlicher Waffenhändlern auf die Schliche gekommen; wenig später ist sie tot. Ihre Tochter bittet Devon Miles bei der Aufklärung des Verbrechens um Hilfe. Werden Michael und "K.I.T.T." den Mörder entlarven?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH