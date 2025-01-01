Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 17: Schnelle Teufel
46 Min.Ab 6
Michael soll den ein Jahr zurückliegenden Tod des Moto-Cross-Fahrers Danny Duvall erneut aufrollen. Dessen Freund und Kollege Kelly Travis fühlt sich bis heute für seinen Tod verantwortlich. Als ein Drohbrief auftaucht, der Dannys Tod als Mord hinstellt, müssen Michael und "K.I.T.T." bei der Aufklärung des Falles Gas geben ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH