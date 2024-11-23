Knight Rider
Folge 11: Gedächtnisschwund
46 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12
Nach einer Handgranatenexplosion leidet Michael Knight unter Gedächtnisschwund. Das ist verheerend, denn er glaubt, Michael Long zu sein. Kurzerhand macht er sich auf den Weg zu seinem alten Wohnort. "K.I.T.T." heftet sich derweil an die Fersen seines Herren ...
Knight Rider
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH