Knight Rider
Folge 12: Eine schöne Bescherung
44 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Der junge Taschendieb Tino hat eine goldene Uhr gestohlen, die Gangster einem Bankdirektor kurz zuvor bei einem Überfall abgenommen haben. Auf seiner Flucht läuft Tino Michael und "K.I.T.T." über den Weg. Michael möchte ihn vor den Bankräubern in Sicherheit bringen, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH