Knight Rider
Folge 14: Diamantenschmuggel
46 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Als das Model Rachel Robinson tot aufgefunden wird, vermutet man, dass sie sich das Leben genommen hat. Ihre Freundin Lauren Janes ist jedoch anderer Meinung und wendet sich an Michael, der sich des Falles annimmt. Rachels Freund verhält sich äußerst verdächtig, doch auch er ist wenig später tot. Werden Michael und "K.I.T.T." die Morde auflösen können? Bei ihren Ermittlungen kommen die beiden schließlich einem Schmugglerring auf die Spur ...
Knight Rider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH