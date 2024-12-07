Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

Wettlauf mit dem Tod

Wettlauf mit dem Tod

Staffel 2Folge 16vom 07.12.2024
Wettlauf mit dem Tod

Folge 16: Wettlauf mit dem Tod

46 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Aprils adoptierte Nichte, die kleine Becky, braucht dringend eine Knochenmarktransplantation. Wenn sie in den nächsten Stunden keine Hilfe bekommt, wird sie sterben. Allerdings kommt nur eine Person als potenzieller Spender in Frage: Julio Rodriguez. Der hat jedoch aktuell ganz andere Probleme, da er verdächtigt wird, einen Bandenführer getötet zu haben ...

