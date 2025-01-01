Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

Staffel 2Folge 24
Folge 24: Einer spielt falsch

46 Min.Ab 6

Michael und "K.I.T.T." sollen herausfinden, wer für den Diebstahl eines Traktors und großen Eisenkonstruktionen und dem dazugehörigen Equipment verantwortlich ist. Frank Sanders hat seinen ehemaligen Geschäftspartner Lloyd Newald im Verdacht. Während der Ermittlungen stoßen Michael und "K.I.T.T." an ihre Grenzen ...

