Kochroulette
Folge 44: Kochroulette
24 Min.Folge vom 27.06.2026
Passend zu diesem Buchstaben kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. Die Gerichte: – Spaghettirösti von Lisl Wagner-Bacher vom Landhaus Bacher – Soufflierter Grießschmarrn mit Waldheidelbeeren und Sauerkleesorbet von Lukas Nagl vom Bootshaus in Oberösterreich Bildquelle: ORF/Interspot
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kochroulette
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2