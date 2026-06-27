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Kochroulette

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ORF2Staffel 1Folge 44vom 27.06.2026
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Folge 44: Kochroulette

24 Min.Folge vom 27.06.2026

Passend zu diesem Buchstaben kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. Die Gerichte: – Spaghettirösti von Lisl Wagner-Bacher vom Landhaus Bacher – Soufflierter Grießschmarrn mit Waldheidelbeeren und Sauerkleesorbet von Lukas Nagl vom Bootshaus in Oberösterreich Bildquelle: ORF/Interspot

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