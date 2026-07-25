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Kochroulette

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ORF2Staffel 1Folge 48vom 25.07.2026
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Folge 48: Kochroulette

25 Min.Folge vom 25.07.2026

Rezepte von A bis Z: Bei diesem Kochroulette dreht sich jede Ausgabe um einen bestimmten Buchstaben und die kulinarischen Ideen, die dazu passen. Diesmal zauberte Richard Rauch überbackene Paradeiser mit Kräuterpesto und Ciabatta, während Andreas Döllerer ein feines Panna cotta mit Ribiseln, Joghurt und Kräutern servierte. Bildquelle: ORF/Interspot

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