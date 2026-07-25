Kochroulette
Folge 48: Kochroulette
25 Min.Folge vom 25.07.2026
Rezepte von A bis Z: Bei diesem Kochroulette dreht sich jede Ausgabe um einen bestimmten Buchstaben und die kulinarischen Ideen, die dazu passen. Diesmal zauberte Richard Rauch überbackene Paradeiser mit Kräuterpesto und Ciabatta, während Andreas Döllerer ein feines Panna cotta mit Ribiseln, Joghurt und Kräutern servierte. Bildquelle: ORF/Interspot
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