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Kochroulette

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ORF2Staffel 1Folge 46vom 11.07.2026
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Folge 46: Kochroulette

25 Min.Folge vom 11.07.2026

In "Kochroulette" dreht sich jede Ausgabe um einen Buchstaben des Alphabets, zu dem Spitzenköche und Spitzenköchinnen saisonale Gerichte präsentieren. Diesmal steht der Buchstabe B im Fokus. Milena Broger aus Vorarlberg kocht pikante Buchteln mit Pilz-Nuss-Fülle und serviert dazu Kürbissalat. Richard Rauch vom steirischen Restaurant Geschwister Rauch bereitet als süße Variante Brandteigkrapferl mit Vanillecreme und Erdbeermojito zu. Bildquelle: ORF/Interspot

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