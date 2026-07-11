Kochroulette
Folge 46: Kochroulette
25 Min.Folge vom 11.07.2026
In "Kochroulette" dreht sich jede Ausgabe um einen Buchstaben des Alphabets, zu dem Spitzenköche und Spitzenköchinnen saisonale Gerichte präsentieren. Diesmal steht der Buchstabe B im Fokus. Milena Broger aus Vorarlberg kocht pikante Buchteln mit Pilz-Nuss-Fülle und serviert dazu Kürbissalat. Richard Rauch vom steirischen Restaurant Geschwister Rauch bereitet als süße Variante Brandteigkrapferl mit Vanillecreme und Erdbeermojito zu. Bildquelle: ORF/Interspot
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Kochroulette
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