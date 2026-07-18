Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kochroulette

Kochroulette

ORF2Staffel 1Folge 47vom 18.07.2026
Kochroulette

KochrouletteJetzt kostenlos streamen

Kochroulette

Folge 47: Kochroulette

25 Min.Folge vom 18.07.2026

Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette: Jede Folge steht im Zeichen eines Buchstabens. Passend dazu und zur Saison kreieren Spitzenköchinnen und Spitzenköche aus ganz Österreich zwei exklusive Gerichte – abwechslungsreich, kreativ und zum Nachkochen. In dieser Folge kochte Lisl Wagner-Bacher eine legierte Eierschwammerlsuppe und Eveline Wild präsentiert eine Erdbeer-Tiramisu-Terrine.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kochroulette
ORF2
Kochroulette

Kochroulette

Alle 1 Staffeln und Folgen