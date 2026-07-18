Kochroulette
Folge 47: Kochroulette
25 Min.Folge vom 18.07.2026
Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette: Jede Folge steht im Zeichen eines Buchstabens. Passend dazu und zur Saison kreieren Spitzenköchinnen und Spitzenköche aus ganz Österreich zwei exklusive Gerichte – abwechslungsreich, kreativ und zum Nachkochen. In dieser Folge kochte Lisl Wagner-Bacher eine legierte Eierschwammerlsuppe und Eveline Wild präsentiert eine Erdbeer-Tiramisu-Terrine.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kochroulette
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2