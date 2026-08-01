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ORF2Staffel 1Folge 49vom 01.08.2026
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Folge 49: Kochroulette

25 Min.Folge vom 01.08.2026

Rezepte von A-Z: Die besten Köchinnen und Köche des Landes servieren passend zum Buchstaben exklusive Rezepte. Diesmal stehen auf der Speisekarte: - Topfengnocchi mit gebratenen Kräutersaitlingen, Frühlingszwiebel und Blattspinat von Milena Broger - Topfenauflauf mit Hollerblütenschaum und Erdbeermojito von Richard Rauch Bildquelle: ORF/Interspot

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