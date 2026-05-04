Kommissar Rex (5/6): Rex UndercoverJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 27: Kommissar Rex (5/6): Rex Undercover
Auf der Spur einer raffinierten Diamantenbande ermittelt das Team verdeckt, um den nächsten Coup zu vereiteln. Der Tod einer jungen Obdachlosen führt die Ermittlungen zu einer geheimen Schlafstelle und weiter durch unterirdische Gänge zu einem aufgebrochenen Juwelier-Tresor, aus dem Diamanten gestohlen wurden. Gemeinsam mit dem Raubdezernat nimmt das Team die Spur einer raffinierten Diebesbande auf, die ihren nächsten Coup bereits plant. Besetzung: Maximilian Brückner (Chefinspektor Max Steiner) Ferdinand Seebacher (Inspektor Felix Burger) Doris Golpashin (Majorin Evelyn Leitner) Alfred Dorfer (Dr. Tom Wippler, Pathologe) Sophie Borchhardt (Anna Lang) Marie Burchard (Sarah Lang) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Jördis Triebel (Livia Sauer) Alev Irmak (Tascha Aumühl) Nicola-Rabea Langrzik (Niki) Faris Rahoma (Joschi) Laura Berlin (Mila) Fanny Krausz (Charly) Aleksandar Petrovic (Hundetrainer Markus) Regie: Esther Rauch Drehbuch: Timo Lombeck, Marcel Kawentel Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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