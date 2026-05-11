Kommissar Rex (6/6): Der RosenkavalierJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 6: Kommissar Rex (6/6): Der Rosenkavalier
Ein Mord im Stil eines alten Falls zwingt Max, sich erneut seiner dunkelsten Vergangenheit zu stellen. Max und Kommissar Rex werden von der Vergangenheit eingeholt. Eine junge Frau wird tot in einem Apartment aufgefunden. Sitzend in einem roten Kleid, neben ihr ein Strauß Rosen und eine Flasche Wein. Alles erinnert Max an den Serienmörder Harald Binder, den er vor Jahren überführt und hinter Gitter gebracht hat. Annas Freundin und Mitbewohnerin Laura, die ihre Wohnung kurzfristig an das Opfer vermietet hat, lässt Max kurzerhand unter Polizeischutz stellen. Nachdem er Binder im Gefängnis aufgesucht hat, erfährt Max, dass dessen Anwalt ausgerechnet Christoph Draeger ist. Besetzung: Maximilian Brückner (Chefinspektor Max Steiner) Ferdinand Seebacher (Inspektor Felix Burger) Doris Golpashin (Majorin Evelyn Leitner) Alfred Dorfer (Dr. Tom Wippler, Pathologe) Sophie Borchhardt (Anna Lang) Marie Burchard (Sarah Lang) Juergen Maurer (Christoph Draeger) Stipe Erceg (Harald Binder) Philine Schmölzer (Laura Bachmeier) Luis Aue (Toni Büffler) Babett Arens (Schwester Fidelis) Regie: Esther Rauch Drehbuch: Timo Lombeck, Marcel Kawentel Kamera: Mario Minichmayr Musik: Tobias Alexander Ratka Story: Peter Hajek (Serie 'Kommissar Rex'), Peter Moser (Serie 'Kommissar Rex') Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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