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Kommissar Rex Staffel 2

Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Im Zeichen des Satans

ORF2Staffel 1Folge 53vom 07.05.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Im Zeichen des Satans

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Kommissar Rex Staffel 2

Folge 53: Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Im Zeichen des Satans

47 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Bei Aufgrabungsarbeiten werden vier Leichen gefunden. Bei seinen Ermittlungen stoßen Kommissar Moser und sein Team auf eine Satans-Sekte. Als Moser im streng bewachten Hauptquartier der Sekte recherchiert, flieht ein Sektenmitglied. Anne hat große Angst, sagt aber nicht warum. Moser will sie in seinem Haus verstecken, doch die Satans-Jünger schrecken vor nichts zurück. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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