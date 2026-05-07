Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Im Zeichen des SatansJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 2
Folge 53: Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Im Zeichen des Satans
47 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Bei Aufgrabungsarbeiten werden vier Leichen gefunden. Bei seinen Ermittlungen stoßen Kommissar Moser und sein Team auf eine Satans-Sekte. Als Moser im streng bewachten Hauptquartier der Sekte recherchiert, flieht ein Sektenmitglied. Anne hat große Angst, sagt aber nicht warum. Moser will sie in seinem Haus verstecken, doch die Satans-Jünger schrecken vor nichts zurück. Besetzung: Tobias Moretti (Richard „Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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Kommissar Rex Staffel 2
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Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 2