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Kommissar Rex Staffel 2

Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/15): Über den Dächern von Wien

ORF2Staffel 1Folge 56vom 11.05.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/15): Über den Dächern von Wien

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Kommissar Rex Staffel 2

Folge 56: Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/15): Über den Dächern von Wien

46 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Ein ausgebranntes Auto im Wienfluss gibt den Ermittlern Rätsel auf: Die Fahrerin ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Während Moser und Dr. Graf die Identität der Toten rekonstruieren, stoßen Stockinger und Rex auf eine mögliche Verbindung zum Verschwinden zweier Prostituierter. Doch mitten in den Ermittlungen sorgt eine überraschende Nachricht für Unruhe im Team: Stockinger will Wien verlassen. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Regie: Oliver Hirschbiegel Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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