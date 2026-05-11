Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/15): Über den Dächern von WienJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 2
Folge 56: Kult-Serie "Kommissar Rex" (14/15): Über den Dächern von Wien
Ein ausgebranntes Auto im Wienfluss gibt den Ermittlern Rätsel auf: Die Fahrerin ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Während Moser und Dr. Graf die Identität der Toten rekonstruieren, stoßen Stockinger und Rex auf eine mögliche Verbindung zum Verschwinden zweier Prostituierter. Doch mitten in den Ermittlungen sorgt eine überraschende Nachricht für Unruhe im Team: Stockinger will Wien verlassen. Besetzung: Tobias Moretti (Richard "Richie"Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniela Gaets (Dr. Sonja Koller) Regie: Oliver Hirschbiegel Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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