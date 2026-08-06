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Kommissar Rex Staffel 7

Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Polizisten küsst man nicht

ORF2Staffel 1Folge 1vom 06.08.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Polizisten küsst man nicht

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Kommissar Rex Staffel 7

Folge 1: Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Polizisten küsst man nicht

47 Min.Folge vom 06.08.2026

Marc Hoffmann übernimmt als neuer Chef der Mordkommission, in der Rex und Kunz ermitteln. Ausgerechnet seine neue Mitarbeiterin Niki Herzog ist die Frau, in die er sich kurz zuvor verliebt hat. Während Niki eine Beziehung mit ihrem Vorgesetzten vermeiden will, erschüttert eine Mordserie an Liebespaaren im Wienerwald die Stadt. Um den Täter zu entlarven, geben sich Marc und Niki selbst als Paar aus. Mit Rex’ Hilfe stoßen sie auf eine überraschende Spur. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Karl Fischer (Vater Pokorny) Johannes Zirner (Sohn Pokorny) Gernot Kranner (Specht) Georg Veitl (Künzl) Drehbuch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Hajo Gies Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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