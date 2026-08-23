Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Blond, hübsch, totJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 7
Folge 9: Kult-Serie "Kommissar Rex" (9/15): Blond, hübsch, tot
Zwei junge, blonde und gut situierte Frauen werden ermordet. Marc, Niki und Rex vermuten denselben Täter, der seine Opfer gezielt auswählt und ihre Lebensumstände kennt. Da bei beiden Taten ein Briefträger gesehen wurde, gerät dessen Umfeld ins Visier der Ermittler. Sie stoßen auf skurrile, aber unschuldige Verdächtige. Dennoch deutet alles darauf hin, dass die Frauen stellvertretend für jemand anderen getötet wurden. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Daniel Aichinger (Ernst Strobl) Florentin Lahme (Erika Strobl) Andreas Lust (Herbert Weninger) Verena Araghi (Eva Fenz) Julia Christina (Barbara Setiz) Florian Scheuba Regie: Andreas Prochaska Buch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/ORF/Ali Schafler
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