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Kommissar Rex Staffel 7

Kult-Serie "Kommissar Rex": Bis zur letzten Kugel (6/15)

ORF2Staffel 1Folge 6vom 19.08.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex": Bis zur letzten Kugel (6/15)

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Kommissar Rex Staffel 7

Folge 6: Kult-Serie "Kommissar Rex": Bis zur letzten Kugel (6/15)

46 Min.Folge vom 19.08.2026

Polizeibeamte beschlagnahmen im Morgengrauen die illegale Waffensammlung des einzelgängerischen Gerhard Kostial. Doch der Einsatz hat schwere Konsequenzen: Kostial richtete mit zwei Faustfeuerwaffen, die die Polizisten übersehen hatten, ein Massaker an. Nachdem er in einem Polizeiposten einen Beamten erschossen hat, setzt er seinen Rachefeldzug fort. Auf der Jagd nach Gerhard Kostial geraten Marc, Niki und Rex in Lebensgefahr. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Fritz Karl (Gerhard Kostial) Arthur Klemt (Fritz Seidl) Margot Vuga (Susanne Scholz) Dieter Witting (Arzt) Peter Strauss (Verkäufer) Markus Hauer (Thomas) Buch: Peter Moser Regie: Wilhelm Engelhardt Bildquelle: ORF/Ali Schafler

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