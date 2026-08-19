Kult-Serie "Kommissar Rex": Bis zur letzten Kugel (6/15)Jetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 7
Folge 6: Kult-Serie "Kommissar Rex": Bis zur letzten Kugel (6/15)
Polizeibeamte beschlagnahmen im Morgengrauen die illegale Waffensammlung des einzelgängerischen Gerhard Kostial. Doch der Einsatz hat schwere Konsequenzen: Kostial richtete mit zwei Faustfeuerwaffen, die die Polizisten übersehen hatten, ein Massaker an. Nachdem er in einem Polizeiposten einen Beamten erschossen hat, setzt er seinen Rachefeldzug fort. Auf der Jagd nach Gerhard Kostial geraten Marc, Niki und Rex in Lebensgefahr. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Fritz Karl (Gerhard Kostial) Arthur Klemt (Fritz Seidl) Margot Vuga (Susanne Scholz) Dieter Witting (Arzt) Peter Strauss (Verkäufer) Markus Hauer (Thomas) Buch: Peter Moser Regie: Wilhelm Engelhardt Bildquelle: ORF/Ali Schafler
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