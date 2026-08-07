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Kommissar Rex Staffel 7

Kult-Serie "Kommissar Rex" (2/15): Tricks an der Theke

ORF2Staffel 1Folge 2vom 07.08.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (2/15): Tricks an der Theke

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Kommissar Rex Staffel 7

Folge 2: Kult-Serie "Kommissar Rex" (2/15): Tricks an der Theke

47 Min.Folge vom 07.08.2026

Nach einem Einbruch in eine Luxusvilla wird ein junger Bankmanager erschlagen aufgefunden. Gestohlen wurden teure Uhren und vier antike Kerzenleuchter, von denen einer offenbar als Tatwaffe diente. Marc, Niki und Rex ermitteln im Hehlermilieu, während die Schwester des Opfers auffallend stark an den Leuchtern interessiert ist. Einer scheint ein verborgenes Geheimnis zu bergen. Dabei geraten mehrere Verdächtige ins Visier der Ermittler. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Max Pfaff (Manfred Koller) Gregor Bloeb (Gustl Brunner) Andrea Eckert (Sonja Fuchs) Andrea Händler (Bardame) Hanno Pöschl (Altwarenhändler) Drehbuch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/Dohr Werbe GmbH/Ali Schafler

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