Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex Staffel 7

Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/15): Die Taten der Toten

ORF2Staffel 1Folge 7vom 20.08.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/15): Die Taten der Toten

Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/15): Die Taten der TotenJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 7

Folge 7: Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/15): Die Taten der Toten

45 Min.Folge vom 20.08.2026

Während einer Vorstellung im Marionettentheater von Schloss Schönbrunn wird der Marionettenspieler ermordet. Marc, Niki und Rex finden zunächst keine Spur zum Täter. Kurz darauf wird auch ein Student unter rätselhaften Umständen getötet. Beide Opfer hatten denselben Rechtsanwalt und waren wegen desselben Delikts in Schwierigkeiten geraten. Der Anwaltsgehilfe beschäftigt sich besonders intensiv mit den Fällen und nimmt die Akten sogar mit nach Hause. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Sunnyi Melles (Beatrix) Inka Löwndorf (Hanna Kaipl) Frank Stieren (Michael Kaipl) André Pohl (Anwalt Beck) Johannes Silberschneider (Herr Weiss)

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex Staffel 7
ORF2
Kommissar Rex Staffel 7

Kommissar Rex Staffel 7

Alle 1 Staffeln und Folgen