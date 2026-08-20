Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/15): Die Taten der TotenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 7
Folge 7: Kult-Serie "Kommissar Rex" (7/15): Die Taten der Toten
Während einer Vorstellung im Marionettentheater von Schloss Schönbrunn wird der Marionettenspieler ermordet. Marc, Niki und Rex finden zunächst keine Spur zum Täter. Kurz darauf wird auch ein Student unter rätselhaften Umständen getötet. Beide Opfer hatten denselben Rechtsanwalt und waren wegen desselben Delikts in Schwierigkeiten geraten. Der Anwaltsgehilfe beschäftigt sich besonders intensiv mit den Fällen und nimmt die Akten sogar mit nach Hause. Besetzung: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Sunnyi Melles (Beatrix) Inka Löwndorf (Hanna Kaipl) Frank Stieren (Michael Kaipl) André Pohl (Anwalt Beck) Johannes Silberschneider (Herr Weiss)
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick