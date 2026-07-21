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Konkret
Folge 640: konkret vom 21.07.2026
21 Min.Folge vom 21.07.2026
Wie unser Erbgut und Hormone die Müdigkeit prägen | Landwirt will wertige Lebensmittel fördern | Mayr (AMA Marketing): "Größte Herausforderung ist die Witterung" | Welche Angaben beim Umzug noch angemessen sind | Umfrage: Sind die Sommerferien zu lang?
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