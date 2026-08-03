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Konkret
Folge 647: konkret vom 03.08.2026
23 Min.Folge vom 03.08.2026
Baumarkt adaptiert altes Möbelhaus | 500.000 Österreicher sind von Osteoporose betroffen | So kann man Trinkflaschen unbedenklich mehrmals benutzen | Oberhuber (ORF) beschreibt die Wettersituation | Darauf sollte man bei Fertigsugos in Geschäften achten
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