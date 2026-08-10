konkret vom 10.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 651: konkret vom 10.08.2026
19 Min.Folge vom 10.08.2026
So sieht der Alltag von Altenpflegern aus | Ventilatoren machen warme Tage erträglicher | Portugiesische Galeere verleidet das Baden im Atlantik | Deshalb soll man neue Kleidung unbedingt waschen | KI-Assistent der ID-Austria soll Behördenwege vereinfachen
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Konkret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2