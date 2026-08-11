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Konkret
Folge 652: konkret vom 11.08.2026
23 Min.Folge vom 11.08.2026
Milchbauern geht das frische Gras aus | Trockenheit bringt Landwirtschaft an ihre Grenzen | Produktrückruf: "NÖM Mix Vanille Joghurt 180 Gramm" | Vorsorgevollmachten sollten rechtzeitig geregelt werden | Partielle Sonnenfinsternis am Mittwochabend in Österreich
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