konkret vom 06.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 650: konkret vom 06.08.2026
23 Min.Folge vom 06.08.2026
UV-Kleidung: Effektiver Schutz vor Sonnenbrand | KI als Ordinationsassistenz: Patienten frustriert | Hohe Temperaturen schaden auch Batterien | Talk: Batterien richtig entsorgen und Brände vermeiden | Verwechslung bei Reifen: Wer trägt die Schuld? | Jurist zu Reifenstreit: Rechte, Beweise und Haftung
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