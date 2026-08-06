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Konkret

konkret vom 06.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 650vom 06.08.2026
konkret vom 06.08.2026

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Konkret

Folge 650: konkret vom 06.08.2026

23 Min.Folge vom 06.08.2026

UV-Kleidung: Effektiver Schutz vor Sonnenbrand | KI als Ordinationsassistenz: Patienten frustriert | Hohe Temperaturen schaden auch Batterien | Talk: Batterien richtig entsorgen und Brände vermeiden | Verwechslung bei Reifen: Wer trägt die Schuld? | Jurist zu Reifenstreit: Rechte, Beweise und Haftung

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