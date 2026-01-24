kreuz & quer nah dran: Erinnern und Gedenken ohne ZeitzeugenJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer nah dran
Folge 9: kreuz & quer nah dran: Erinnern und Gedenken ohne Zeitzeugen
23 Min.Folge vom 24.01.2026
Wie erinnern wir, wenn die Stimmen der Zeitzeugen verstummen? Im Zentrum steht Harry Merl, Holocaust-Überlebender, Psychiater und Psychotherapeut, der als Vater der Familientherapie in Österreich gilt. Seine Lebensgeschichte bildet den Ausgangspunkt für die Frage, wie Geschichte lebendig bleiben kann, wenn sie nicht mehr von jenen erzählt wird, die sie selbst erlebt haben. Heute übernehmen sein Sohn und sein Enkelsohn diese Aufgabe und bringen Harry Merls Erfahrungen in Schulen zu jungen Menschen. Karoline Thaler und Mariella Kogler begleiten diesen Prozess des Weitererzählens und Erinnerns. Bildquelle: ORF
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