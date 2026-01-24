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kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran: Erinnern und Gedenken ohne Zeitzeugen

ORF2Staffel 1Folge 9vom 24.01.2026
kreuz & quer nah dran: Erinnern und Gedenken ohne Zeitzeugen

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kreuz & quer nah dran

Folge 9: kreuz & quer nah dran: Erinnern und Gedenken ohne Zeitzeugen

23 Min.Folge vom 24.01.2026

Wie erinnern wir, wenn die Stimmen der Zeitzeugen verstummen? Im Zentrum steht Harry Merl, Holocaust-Überlebender, Psychiater und Psychotherapeut, der als Vater der Familientherapie in Österreich gilt. Seine Lebensgeschichte bildet den Ausgangspunkt für die Frage, wie Geschichte lebendig bleiben kann, wenn sie nicht mehr von jenen erzählt wird, die sie selbst erlebt haben. Heute übernehmen sein Sohn und sein Enkelsohn diese Aufgabe und bringen Harry Merls Erfahrungen in Schulen zu jungen Menschen. Karoline Thaler und Mariella Kogler begleiten diesen Prozess des Weitererzählens und Erinnerns. Bildquelle: ORF

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