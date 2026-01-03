kreuz & quer nah dran: Im Sitzen zur Erleuchtung - Porträt eines Zen PriestersJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer nah dran
Folge 7: kreuz & quer nah dran: Im Sitzen zur Erleuchtung - Porträt eines Zen Priesters
24 Min.Folge vom 03.01.2026
Vor 10 Jahren hat der Zen Priester Kigen Osho sein buddhistisches Zentrum in Hollywood aufgegeben, um das Bodhi Dharma Zentrum in Wien zu übernehmen. In der Sendung "kreuz & quer nah dran" erzählt der gebürtige Amerikaner über sein Leben, seine schwierige Entscheidung, Mönch zu werden und über seine tiefe Freundschaft mit Leonard Cohen. Bildquelle: ORF
