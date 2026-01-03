Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 7vom 03.01.2026
24 Min.Folge vom 03.01.2026

Vor 10 Jahren hat der Zen Priester Kigen Osho sein buddhistisches Zentrum in Hollywood aufgegeben, um das Bodhi Dharma Zentrum in Wien zu übernehmen. In der Sendung "kreuz & quer nah dran" erzählt der gebürtige Amerikaner über sein Leben, seine schwierige Entscheidung, Mönch zu werden und über seine tiefe Freundschaft mit Leonard Cohen. Bildquelle: ORF

