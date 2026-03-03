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Auch nach zehn Jahren geht die Ära von Eishockey-Teamchef Roger Bader weiter

krone.tvStaffel 2026Folge 16vom 03.03.2026
Auch nach zehn Jahren geht die Ära von Eishockey-Teamchef Roger Bader weiter

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Folge 16: Auch nach zehn Jahren geht die Ära von Eishockey-Teamchef Roger Bader weiter

26 Min.Folge vom 03.03.2026

Die Tinte ist seit Montag trocken! Eishockey-Teamchef Roger Bader ist seit Ende 2016 Headcoach der rot-weiß-roten Cracks und die Zusammenarbeit mit dem Schweizer geht bis September 2028 weiter. Im Krone-Interview (Video oben) spricht der sympathische Eidgenosse über die letzten zehn Jahre als Cheftrainer, sportliche Entwicklungen, Ambitionen bei der Eishockey-WM sowie die Liebe zu Österreich.

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