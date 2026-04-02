Stella Rossa im Fokus: Meisterschaftsresümee, Cup-Traum und Beach SoccerJetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 21: Stella Rossa im Fokus: Meisterschaftsresümee, Cup-Traum und Beach Soccer
26 Min.Folge vom 02.04.2026
Stella Rossa schafft es in dieser Futsal-Saison ins Final Four, musste sich aber nach zwei Niederlagen gegen Graz frühezitig aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden. Im Krone Sport-Talk spricht Moderator Martin Grasl mit Trainer Aleks Ristovski und Spieler Manuel Gager über die Saison, wo der Hauptstadtverein vor vielen Hürden gestanden ist. Außerdem beleuchten wir das Beach Soccer Geschehen, die bevorstehenden Bundesliga-Spiele in der Meister- und Qualifikationsrunde sowie die ersten Länderspiele des ÖFB-Nationalteams im neuen Kalenderjahr.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone Sport-Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen