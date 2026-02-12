Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Krone Sport-Talk

3 Medaillen: Lamparter und Doppelsitzer im Glück

krone.tvStaffel 2026Folge 10vom 12.02.2026
3 Medaillen: Lamparter und Doppelsitzer im Glück

3 Medaillen: Lamparter und Doppelsitzer im GlückJetzt kostenlos streamen

Krone Sport-Talk

Folge 10: 3 Medaillen: Lamparter und Doppelsitzer im Glück

24 Min.Folge vom 12.02.2026

Der fünfte Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen bringt drei weitere Medaillen für Österreich. Johannes Lamparter holt Silber im Einzel-Bewerb von der Normalschanze und im Doppelsitzer belohnen sich Selina Egle und Lara Kipp sowie Thomas Steu und Wolfgang Kindl mit Edelmetall. Im Olympia-Studio blicken wir auf die gestrigen Erfolge zurück, stimmen Sie aber auch auf den heutigen Donnerstag ein!

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Krone Sport-Talk
krone.tv
Krone Sport-Talk

Krone Sport-Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen