3 Medaillen: Lamparter und Doppelsitzer im GlückJetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 10: 3 Medaillen: Lamparter und Doppelsitzer im Glück
24 Min.Folge vom 12.02.2026
Der fünfte Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen bringt drei weitere Medaillen für Österreich. Johannes Lamparter holt Silber im Einzel-Bewerb von der Normalschanze und im Doppelsitzer belohnen sich Selina Egle und Lara Kipp sowie Thomas Steu und Wolfgang Kindl mit Edelmetall. Im Olympia-Studio blicken wir auf die gestrigen Erfolge zurück, stimmen Sie aber auch auf den heutigen Donnerstag ein!
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Genre:Sport, Talk, Wintersport
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