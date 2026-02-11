Olympia-Studio: Rädler und Huber im Fokus ++ Vorschau auf MittwochJetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 9: Olympia-Studio: Rädler und Huber im Fokus ++ Vorschau auf Mittwoch
22 Min.Folge vom 11.02.2026
Ariane Rädler und Katharina Huber feiern den größten Karriere-Erfolg und holen sich am Dienstag Gold in der Team-Kombination. Im Olympia-Studio würdigen wir die Leistung der ÖSV-Athletinnen und zeigen Ihnen die emotionalen Bilder vom gestrigen Abend im Österreich-Haus in Cortina. Außerdem bereiten wir Sie auf den heutigen Wettkampftag vor.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone Sport-Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen