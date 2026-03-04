Janine Flock: Gold, Rückschläge, Neuroathletik, PlayboyJetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 17: Janine Flock: Gold, Rückschläge, Neuroathletik, Playboy
25 Min.Folge vom 04.03.2026
Das große TV-Interview mit Janine Flock! Die Skeleton-Olympiasiegerin stattete uns im Studio einen Besuch ab, um mit Michael Fally über ihre Goldmedaille, Mentalcoaching, Neuroathletik, den Preis des Erfolges, die Ruhe nach dem Olympia-Sturm, den Playboy und Olympia 2030 zu plaudern.
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