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Janine Flock: Gold, Rückschläge, Neuroathletik, Playboy

krone.tvStaffel 2026Folge 17vom 04.03.2026
Janine Flock: Gold, Rückschläge, Neuroathletik, Playboy

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Folge 17: Janine Flock: Gold, Rückschläge, Neuroathletik, Playboy

25 Min.Folge vom 04.03.2026

Das große TV-Interview mit Janine Flock! Die Skeleton-Olympiasiegerin stattete uns im Studio einen Besuch ab, um mit Michael Fally über ihre Goldmedaille, Mentalcoaching, Neuroathletik, den Preis des Erfolges, die Ruhe nach dem Olympia-Sturm, den Playboy und Olympia 2030 zu plaudern.

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