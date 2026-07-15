Kultur Heute Spezial: Aus St. Margarethen vom 15.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Kultur Heute
Folge 630: Kultur Heute Spezial: Aus St. Margarethen vom 15.07.2026
28 Min.Folge vom 15.07.2026
"Tosca vor der Premiere" | "Tosca": Ein Opernklassiker voller Dramatik | Kostümwerkstatt in Mailand | Die Gumpoldskirchner Spatzen bei "Tosca" | Gespräch mit Intendant Daniel Serafin | Kulturmeldungen | Kulturtipps | "Tosca" Generalprobe
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Copyrights:© Season 1: ORF 3